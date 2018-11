Erzurum'da "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği” adlı toplantı düzenlendi

Erzurum'da KUDAKA tarafından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Palandöken Dağında bulunan Sway Otel'de düzenlenen toplantıya Erzurum, Erzincan ve Bayburt Valileri olmak üzere KUDAKA Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, bölgenin ilgili kurum, kuruluş ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Erzincan Valisi Ali Arslantaş açılış konuşması yaptılar.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ulaşım anlamında sağlanan büyük ivmenin 81 vilayet, her ilin bir turizm destinasyonu olmasını sağladığını kaydederek, “Çünkü herkes her yere kolaylık ve rahatlıkla ulaşılabilir oldu. Sadece eskiden belli bölgelerde Havalimanı gibi birtakım imkanlar varken şimdi her ilde havalimanı var. Her ilde bir üniversitede var, her ilde hemen hemen her şey mevcut. Çok küçük ölçekli iller dahil olmak üzere. Bugün hemen hemen her yerde temel kamu hizmetleri açısından Erzurum nasılsa Bayburt'ta öyle Gümüşhane'de öyle. Eğitim sağlık kültür ve turizm altyapı hizmetleri açısından iller arasında da büyük bir yarış var ve rekabet var. Bu yarış içerisinde hızlı pedal çeviren iller aldı başını gitti, yarış içerisinde olmayan illerde durgunluk içerisinde kaldı. Diğer iller tıpkı diğer ülkeler arasındaki rekabette olduğu gibi ve firmalar arası rekabette olduğu gibi koşan iller olunca normal tempoda yürüyünce de geri kalınıyor. Dolayısıyla şunu kabul etmemiz lazım. Bir yerleşim yeri hangi yer olursa olsun eğer yeterince gelişti ve kalkındıysa o yörede yaşayan insanların, valilerin, vekillerin, belediye başkanların, STK'ların hepsini katkısı vardır. Ama yeterince büyüyüp kalkınamadıysa da aynı oranda sorumlulukları vardır. Erzurum olarak, Erzincan olarak, Bayburt olarak yeterince geliştirmeyi düşünüyorsak bunda herkesin katkısı vardır. Erzurum'un gelişmesinde kalkınmasında 20 günlük sorumluluk da ben de. Göreve başlayalı daha 20 gün oldu. İbni Haldun'un bir sözü var. Coğrafya kaderdir. Biz bir coğrafyada Erzurum, Erzincan, Bayburt ortak kaderi paylaşıyoruz. Yaşadığımız coğrafyada özellikle kamu görevlileri olarak yanınızda olduğumu özellikle ifade etmek isterim. Bütün girişimcilerin yanında olduğumuzu. Bazen bürokrasi, bazen kamu görevlilerinin engel olmaması bile büyük bir nimettir. Biz bazen farkında olarak veya olmayarak engel de olabiliriz. Hem de iyi engel oluruz. Bakanlıkta çalıştığım sırada işyeri açma ve ruhsat belgelerini biz hazırlardık ve o kadar kısalttı ki kendimize göre bir iş yeri açmak isteyen ister bir büfe olsun tek kişi çalışan ister Et Entegre tesisi olsun 300 kişilik bir tesis. Bu tesisin açılması için gerekli olan izinleri Biz çok sadeleştirdik. Ancak buna rağmen ve dedik ki bunun haricinde hiçbir yerel yönetim bilgi belge isteyemez. Ona rağmen her belediye daha sonra temel yönetmelik haricinde yine ekstra bilgiler ve belgeler istedi ve bazı bilgi ve belge isterken de ücrete tabi tuttuğunu dahi gözlemledik. Onun için bu ülkede girişimci olmak sanayici olmak zorlukların farkındayız. İyi niyetli bir şekilde özellikle sanayicilerin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın, Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı 100 günlük eylem planında da olduğu üzere sanayide üç Y formülü. Yerli, yenilikçi ve yeşil sanayi. Bu bizim önemli kavramımız ve kendi bölgemizde de bulunduğumuz coğrafyanın bir kaynağı. Hayvancılık ve tarım. Hayvancılık neredeyse tarımdan da daha da önce geliyor. 2. geçim kaynağımız turizm. Sanayi çok önemli ve bunu mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Erzurum'da 1 Organize Sanayi var. İstihdamı artıracak ve katma değeri yüksek ürünler üretecek bütün kapıları açmamız lazım. Bütün engelleri aşmamız lazım toplantının amacı bu noktadadır. “ diye konuştu.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapılan toplantıda daha sonra finansmana erişim, işletme ve yatırım sermayesi, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimleri, mevzuata dair sorunlar, ekonomik belirsizlik gibi konu başlıkları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.