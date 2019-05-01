Erzurum'da miniklere ‘Midilli' motivasyonu

Erzurum'da, yaklaşık 20 öğrenci ve velilerinin katılımıyla çocuklara motivasyon ve özgüven aşılamak amacıyla midilli etkinliği düzenlendi. Çocuklar midilliye binebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Erzurum'da 4-6 yaş arası çocuklar için eğitim verilen eğitim kurslarda, minikler doğayla tanıştırıldı. Hayvanlarla tanışan miniklerin, hayvan sevgisiyle büyüyen yeni bir nesil olmaları amaçlanarak okul dışı etkinlik düzenlendi.

Veliler, çocuklarının at ve midillilerle tanışmasından dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, “Erzurum'a bahar gelince bizde kendimizi dışarıya attık. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için At Çiftliğine geldik. Erzurum'da kadınlar olarak çok fazla faaliyet yapamıyoruz.” dedi.

Kalabalık çocuk grubuyla geldikleri için kendilerine seyis kalmadığını söyleyen veliler, “At Çiftliğinde, daha fazla at olmalı, daha fazla seyis olmalı, en azından biz büyükler de binebiliriz. Bu faaliyetler bizim için çok değerli dediler. At Çiftliğine ilk defa geldik mutlaka ailelerimizle de katılım sağlayacağız, çocuklar Midillileri çok sevdi” şeklinde konuştu.

Midilli etkinliğinin, çocukların kendilerine özgüvenlerini arttırmak amacıyla düzenlendiğini kaydeden kurs öğretmeni, “Çocuklar çok eğleniyorlar çok mutlular, onların mutluluğu da bize yetiyor” ifadelerini kullandı.

At ve midillileri daha önce sadece televizyonda gören ve içlerinden bazı miniklerin “Ben Ertuğrul oldum” diyerek annelerine heyecanlarını yansıtmaları, yüzleri gülümsetti.