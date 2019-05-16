Erzurum'da Mobbing eğitimi

Erzurum Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum temsilciliğince TUİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde Mobbing Farkındalık Eğitimi verildi.

Eğitime Bölge Müdürü Ali Arslan, yöneticiler ve TUİK çalışanlarının yanı sıra, Erzurum Valiliği Hukuk İşleri Müdürü İsrafil Erdoğan da katıldı.

Çalışma barışının geliştirilmesi, onurlu çalışma hakkının korunması, iletişim çatışmalarının ortadan kaldırılarak, kurumsal iletişim ve kurum kültürünün geliştirilmesini amaçlayan eğitimi Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilcisi Jale Alcan ve Avukat Haluk Terzioğlu verdi.

Mobbing nedir? Ne değildir? Ve Mobbingin Hukuki boyutu konusunda bilgiler veren konuşmacılar, sunum sonucunda mobbing konusunda katılımcılar tarafından sorulan sorulara cevap verdiler.

Eğitimin çok başarılı geçtiğini bildiren, Erzurum Temsilcisi Jale Alcan, yaptığı açıklamada, Mobbing ile Mücadele Derneği'nin 2010 yılı şubat ayında kurulduğunu. Kurulduğu günden bu güne Türkiye genelinde çeşitli illerde temsilcilikler açıldığını, binlerce mağdura destek olduğunu belirtti.

Güven duyulan, bir sivil toplum kuruluşu olarak kamuoyu tarafından büyük ilgi gören derneğin, çeşitli platformlarda çözüm önerilerini dile getiren Alcan, farkındalığın artırılması ve bilincin geliştirilmesi adına önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Dernek olarak, projeler yürüttüğünü, anketler yaptığını, raporlar hazırladığını, üniversitelerde, okullarda, sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında eğitimler verdiğini dile getiren Alcan, Radyo ve televizyon programlarına katılarak, farkındalığı artırmak ve mobbing ile mücadele bilincini geliştirmek için kamuoyuna bilgi paylaşımında bulunduklarını dile getirdi.

Mobbingin mevzuatta yer alması için gayret gösterdiklerini dile getiren Alcan, halen Genel Merkez ve temsilciliklerde Mobbing farkındalık ve Mobbing Temel Analiz Uzmanlık eğitimleri verdiklerini vurguladı.

Alcan, Başbakanlık Psikolojik Tacizle Mücadele Genelgesi kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında da eğitimler verdiklerini bu kapsamda Erzurum TUİK Bölge Müdürlüğü çalışanlarına Mobbing Farkındalık Eğitimi verdiklerini sözlerine ekledi.