Erzurum'da mükellef sayısında artış

Erzurum'da 10 bin 38 Gelir Vergisi, 8 bin 309 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 35 Kurumlar Vergisi, 13 bin 884 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 361 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 17 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

AKTİF MÜKELLEF

Gelir Vergisi, Basit Usulde Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu Aktif mükellef sayısı 2017 aralık ayına göre yüzde 2,1, eylül ayına göre ise yüzde 0.15 oranında arttı. İlde ocak ayında 20 bin 961, şubat ayında 20 bin 972, mart ayında 21 bin 64, nisan ayında 21 bin 169, mayıs ayında 21 bin 225, haziran ayında 21 bin 238, temmuzda 21 bin 253, ağustosta 21 bin 312, eylülde 21 bin 348, ekim ayında ise 21 bin 382 aktif mükellef bulunduğu kaydedildi.

MÜKELLEF SAYISINDA ARTIŞ

Erzurum'da Ekim ayı bazında, 2018 eylül ayına göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Stopaj Vergisi, ve Katma Değer Vergisi; 2017 yılı aralık ayına göre ise gelir, basit usulde vergilendirilen gelir, kurumlar, gelir stopaj ve KDV faal mükellef sayısında artış kaydedildi. Aralık 2017'ye göre en yüksek artış oranı yüzde 4,54 ile Kurumlar Vergisinde kaydedildi.

2017 YILI ARALIK AYINA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı Verileri üzerinden, DOSİAD araştırma merkezince gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 2018 ekim ayı döneminde, 2017 aralık ayına göre faal mükellef sayısı gelir vergisinde yüzde 2.65, Basit usulde Gelir vergisinde yüzde 0.59, Kurumlar Vergisinde yüzde 4.54, Gelir Stopajda yüzde 2.44, KDV'de de yüzde 3,2 oranında artış gösterdi.

2018 YILI EYLÜL AYINA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 2018 Ekim ayı döneminde, 2018 eylül ayına göre faal mükellef sayısı gelir vergisinde yüzde 0,40, Basit usulde Gelir vergisinde yüzde 0.18, Kurumlar Vergisinde yüzde 0,19, Gelir Stopajda yüzde 0,24, Katma Değer Vergisinde de yüzde 0,37, aktif vergi mükellef sayısında ise yüzde 0.15 oranında artış kaydetti.

2017 ARALIK AYI FAAL MÜKELLEF DAĞILIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı Verilerine göre Erzurum'da 2017 yılı Aralık ayında 9 bin 778 Gelir Vergisi, 8 bin 260 Basit usulde Gelir Vergisi, 2 bin 903 Kurumlar Vergisi, 13 bin 553 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 783 Gayrimenkul sermaye İradı, 12 bin 606 Katma Değer Vergisi, 20 bin 941 aktif mükellef kayıtlı bulunuyordu.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI 10 AYLIK DAĞILIM

Erzurum ekonomisinde ortak aklı ve birlikteliği ifade eden Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı 10 aylık dönemde sürekli artış kaydetti. 2017 aralık ayında 2 bin 903 olan Kurumlar vergisi faal mükellefi sayısı ocakta 12 bin 570, şubatta 12 bin 595, martta 12 bin 674, nisanda 12 bin 783, mayısta 12 bin 831, haziranda 12 bin 856, temmuzda 12 bin 895, ağustosta 12 bin 938, eylülde 12 bin 968 olarak aktarılmıştı.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI İLLER DAĞILIMI

Erzurum Kurumlar vergisi faal mükellef sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 33'üncü oldu. Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı iller dağılımı şöyle aktarıldı: İstanbul 300.511, Ankara 88.233, İzmir 50.273, Bursa 30.741, Antalya 29.842, Kocaeli 17.331, Konya 17.029, Adana 15.479, İçel 15.317, Gaziantep 14.525, Kayseri 11.149, Muğla 10.906, Hatay 9.843, Diyarbakır 7.854, Denizli 7.846, Tekirdağ 7.835, Şanlıurfa 7.723, Aydın 7.542, Eskişehir 6.753, Manisa 6.703, Sakarya 6.674, Samsun 6.647, Balıkesir 6.351, Trabzon 5.172, Van 4.906, Kahramanmaraş 4.904, Mardin 4.529, Afyon 4.259, Malatya 3.984, Çanakkale 3.615, Elazığ 3.326, Sivas 3.200 ve Erzurum 3.035.