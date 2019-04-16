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Erzurum'da öğrenci servisleri denetlendi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri öğrenci servislerini denetledi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde il genelinde okul güzergahlarında öğrenci servislerine yönelik denetin yaptı. Yaklaşık 250 öğrenci servisi denetlenirken, öğrenciler emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıldı.


Servis sürücülerine yönelik ehliyet ve evrak kontrolü yapan ekipler kusurlu olan servis sürücüleri hakkında cezai işlem yaptı.


Polis ekipleri, servislere yönelik uygulamaların önümüzdeki günlerde de aralıksız olarak sürdürüleceğini belirterek, öğrencilerin can güvenliği konusunda her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini bildirdi.

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