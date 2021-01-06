Erzurum'da okullar depreme karşı güçlendiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan, okulların depreme karşı güçlendirme çalışmaları doğrultusunda, Erzurum'da da okulların dayanıklılığını artırma çalışmaları devam ediyor.

Okulların depreme karşı güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Erzurum'da bazı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yapılan bakım, onarım ve bina güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 7 okul için 15 milyon TL harcama yapıldığını söyledi.

Erzurum genelinde okul, pansiyon ve lojmanlarda tamamlanan binaların depreme karşı performanslarının belirlenmesi çalışmaları sonucunda toplam 5 bina için yıkım, 37 bina için güçlendirme kararı verildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yıkım kararı alınan; Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Palandöken Mehmetçik İlk-Ortaokulu, Yakutiye 50. Yıl Ortaokulu, Tortum Halk Eğitim Merkezi, Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okullarının yıkım ihalesinin kısa süre içinde tamamlanarak 2021 yılı yaz döneminde bu okulların yıkılacağını ve TOKİ tarafından yeni okulların inşaatına da başlanacağını ifade etti.

2020 yılında Erzurum'da 7 okul binasında güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2021 yılında ise 37 okulda bina güçlendirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “2020 yılı itibariyle okul binalarının depreme karşı güçlendirme çalışmalarının yanı sıra, bu okullarda bakım ve onarım çalışmaları da yapıldı. Kız İmam Hatip Lisesi, Palandöken Sabahattin Solakoğlu İlkokulu, Yakutiye Gazi Ahmet Muhtarpaşa Ortaokulu, Yakutiye Kocatepe İlkokulu, Yakutiye Kültür Kurumu İlk ve Ortaokulu, Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu, Yakutiye Sabancı İlkokullarında güçlendirme çalışmaları 2020 yılı içerisinde tamamlandı. Güçlendirme çalışmalarına ilişkin ihaleler Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapıldı. Çalışmalara başladığımız ilk günden itibaren sıkı bir kontrol ve denetim yapıldı. Okullarımızın ihtiyaç duyduğu bütün fiziki ihtiyaçları karşılamış olduk. Erzurum İl Milli eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız program dâhilinde bakım onarım çalışmalarına 2021 yılında da devam edeceğiz. Amacımız, depreme dayanıklılık bakımından riskli olarak değerlendirilen binalarımızı bir an önce depreme dayanıklı hâle getirerek güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak. Velilerimizin bize emaneti olan yarınımızın teminatı çocuklarımızı her türlü tehlikeden korumak ve onları geleceğe hazırlamak en büyük önceliğimizdir” şeklinde konuştu.