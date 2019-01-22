Erzurum'da ‘Okullar Güzelleşiyor' etkinliği kapsamında denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, 15 okulda tadilat, temizlik gibi birçok işi yapıyor.

Ülke genelinde başlatılan ‘Okullar Güzelleşiyor' etkinliği Erzurum'da da devam ediyor.

Bu kapsamda Erzurum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki koordinasyonla il merkezinde 15 okul belirlenerek 21 Ocak 2019 ile 03 Şubat 2019 tarihleri arasında temizlik, tadilat ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Etkinlikle ilgili çalışmaları yerinde gözlemleyen Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, kamu yararına çalışmanın çağdaş infaz sistemlerinden birisi olduğunu, bu çalışmanın yükümlülerin disipline edilmeleri ve hayata hazırlanmaları açısından çok değerli olduğunu ve aynı zamanda bu yaptırım ile iş gücüne çok önemli katkı sağlandığını vurgulayarak yapılan bu çalışmanın hem okullarımızın güzelleşmesine hem de hükümlülerin sosyal hayata adapte olarak toplumun suçtan korunmasına vesile olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'da etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, Erzurum'da okulları ikinci döneme hazırlamaya çalıştıklarını Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin okulların tadilat temizlik vb. alanlardaki katkılarını çok değerli bulduklarını ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ise, müdürlük olarak çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan kişilerin hem yeniden suç işlemelerini önlemeyi hem de bu sayede toplumu ve mağduru suçtan korumayı amaçladıklarını belirterek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan bu faaliyetin hükümlülerin sorumluluk bilinci geliştirmelerine ve sosyal hayata uyum becerilerinin artmasına vesile olması temennisinde bulundu.