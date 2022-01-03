Erzurum'da orman köylülerine 12,3 milyon TL destek

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünce orman köylerinde yaşayan vatandaşlara ORKÖY projeleri kapsamında; 8 aileye Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi, 13 aileye Güneş Enerjili Elektrik Üretim Sistemi, 16 aileye Traktör, 1 aileye Tomruk Çekici Vinç (Tambur), 1 aileye Motorlu Testere (Kabuk Soyma Aparatı), 18 aileye Fenni Arıcılık, 52 aileye Süt Koyunculuğu, 136 aileye Süt Sığırcılığı olmak üzere çeşitli proje türlerinde toplam 245 aileye 9.130.973 TL destek verildi.

Bu desteğin yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i geri ödemeli faizsizkredi olarak sağlandı. Ayrıca2021yılında Erzurum ilinde ORKÖY kredileri haricinde Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında; 212 aileye Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi, 25 aileye Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretim Sistemi, 23 aileye Pelet Sobası, 150 aileye Dam Örtülüğü olmak üzere çeşitli proje türlerinde toplam 410 aileye 3.209.534 TLtamamı hibeolmak üzere destek sağlanmıştır. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü orman köylerinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla yürütülen Orköy projeleri kapsamında 2021 yılı programları yüzde 100 gerçekleşme ile başarılı bir şekilde tamamladı.