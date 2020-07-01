İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Rize-İkizdere karayolu Sivrikaya mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.


Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar, 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.