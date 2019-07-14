Erzurum'da paintball rüzgarı

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı kapsamında yapılan Paintball Türkiye Ligi 2. ayağı müsabakaları ve Erzurum Uluslararası Open karşılaşmaları başladı.

Erzurum'da paintball heyecanı başladı. Türkiye Paintball Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paintball Ligi 2. Ayağı ve Erzurum Uluslararası Open karşılaşmaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sahalarında yapılan müsabakalar ile başladı.

Müsabakalara 8'in yabancı ülke takımı, 12'i Türk olmak üzere 20 takım katılıyor.

Avrupa Paintball Birliği 2. Başkanı Kerem Barkul, iki gün sürecek olan müsabakalara ev sahibi Erzurum'un yanı sıra İzmir, Antalya, İstanbul, Kırklareli ve Hakkari illerinden takımlarını katıldığını belirtti.

Barkul,İran'ın Tebriz, Tahran, Gazvin ve Meşet şehirlerinin yanı sıra Almanya, Fransa ve Norveç'ten birer takımın şampiyonaya iştirak ettiğini söyledi.

Avrupa Paintball Birliği 2. Başkanı Kerem Barkul, Eylül ayında Paintball Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'a alma çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, “Buradaki tesisler mükemmel. Bizde Paintball Federasyonu olarak Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Avrupa Paintball Birliği 2. Başkanı olarak bizzat çalışmaları yakından yürütüyorum” dedi.

5'er kişiden oluşan ve 10'ar dakika süren Paintball Türkiye Ligi 2. Ayağı ve Erzurum Uluslar arası Open Müsabakalarının ilk gününde Erzurum Valisi Okay Memiş de, kente gelen takımları yalnız bırakmadı. İran bayan takımı ile İzmir bayan paintball takımının maçını izleyen Vali Memiş'e, şampiyona hakkında Paintball Federasyonu Asbaşkanı Niyazi Çakır bilgi verdi.

Devletimizin Erzurum'a yaptığı spor tesisleri sayesinde şehrin tamamen bir spor kenti olduğunun altını çizen Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Projesi ile de yaz sezonunda futbol turizminin patladığını söyledi.

Vali Memiş “Biz yılın 12 ayı spor tesislerimizin ve salonlarımızın cıvıl cıvıl olması için gayret gösteriyoruz. Amacımız buraya daha çok organizasyon verilsin, Erzurum'a daha çok insan gelsin ve daha çok adımızı duyuralım”dedi.

Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şube müdürleri Şinasi Polat, Güngör Şenses, Köksal Kaçmaz, Letif Arslan, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Dağcılık ve Doğa Sporları İl Temsilcisi Çetin Bayram da izledi.