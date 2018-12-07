Erzurum'da patlamada şehit olan 65 asker, 52. yılda dualarla anıldı

Erzurum'un Dumlu beldesinde bulunan 247. Piyade Alayı koğuşunda 7 Aralık 1966 tarihinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında şehit olan 65 asker mezarları başında dualarla anıldı.

Şehitlerin şehadetlerinin 52. yılında manevi huzurlarında bulunmak ve dualarla anmak için Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğinin organizasyonuyla Türkiye'nin birçok ilinden gelen şehit yakınlarının katılımıyla Dumlu Şehitliğinde tören düzenlendi.

Törende, Erzurum'un Dumlu beldesinde konuşlu bulunan 247. Piyade Alay Komutanlığında, 8 Aralık 1966'da meydana gelen bir patlamada yanarak şehit olan 65 Mehmetçik için dualar edildi. Samsun Bafra'da toplanarak Erzurum'a gelen şehit yakınları, duygulu anlar yaşadı.

Yasin'i Şerif okuyarak dualar eden şehit yakınları adına basın açıklaması yapan Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, “247. Piyade Alay Komutanlığında, 8 Aralık 1966'da meydana gelen bir patlamada, 65 Mehmetçik yanarak şehit oldu. Faciaya, erlerin yattığı koğuştaki benzin bidonunun neden olduğu ifade edildi. Hava sıcaklığının, sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü bir gecede meydana gelen patlama, vatani görevini yapan 65 Mehmetçik'e şehadet rütbesi kazandırırken, Dumlu ve yöresini ise ‘şüheda mekanı' haline getirdi. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ailelerine sabrı cemiller niyaz ediyorum” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek çevre düzenlemesi yapılan şehitliğin açılışını gerçekleştirdi.