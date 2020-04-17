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Erzurum'da polis denetimleri sürüyor

Erzurum’da Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin denetimleri devam ediyor.

Erzurum'da Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin denetimleri devam ediyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında alınan ve uygulamaya konulan tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Denetimler il merkezinde sosyal mesafe, toplu taşıma araçlarının denetimi ve maske dağıtımları olarak aralıksız sürdürülüyor.


Vefa Destek ekipleri ise yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

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