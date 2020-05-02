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Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ederken Erzurum’da polis şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ederken Erzurum'da polis şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.


Trafik ve asayiş polis ekiplerinin yanı sıra jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin katıldığı kontrollerde Aşkale, Karskapı ve Çat uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak seyahat izin belgesi ve ateş kontrolleri yaptılar.

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