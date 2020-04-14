Erzurum'da polisler sokaklarda maske dağıttı

Erzurum'da polisler Korona virüs tedbirleri kapsamında sokaktaki vatandaşlara maske dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske satışlarının yasaklanmasın ardından maskelerin dağıtımı eczanelerden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Maskesini eczanelerden almayan kişilerin ise sokakta maskesiz dolaşmaması için polisler vatandaşlara kent meydanında maske dağıtımı yaptı.

Erzurum Valiliği tarafından dağıtılmak üzere gönderilen maskeler İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri aracılığıyla vatandaşlara dağıtılırken maske dağıtımının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.