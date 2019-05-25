Erzurum'da ramazan etkinlikleri doludizgin

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin “Ramazan Etkinlikleri” tüm hızıyla devam ediyor.

Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşlardan büyük ilgi gören sohbet programlarının dünkü konuğu ise, İlahiyatçı İsmail Altun oldu.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Altun, insanlığın İslam'a neden ihtiyaç duyduğunu maddeler halinde sıralarken, Erzurumlu mahalli sanatçılardan Fethi Siverekli ise, seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle programa katılanları adeta mest etti. Doç. Dr. Altun, konuşmasına Büyükşehir Belediyesi'nin “Ramazan Etkinlikleri” programının Erzurum'a ayrı bir renk kattığını ifade ederek başladı. Altun, “Ben bu tarihi mekânları yapılış amacına uygun olarak kullanan ve bu mekânları şenlendiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beyefendiye ve bu programların düzenlenmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ederek söze başlamak istiyorum” dedi.

İNSANLIK İSLAM'A NEDEN MUHTAÇTIR?

İnsanlığın İslam'a duyduğu ihtiyaca vurgu yapan Altun, bugün dünyada İslam'a karşı iki büyük haksızlığın söz konusu olduğunu kaydederek, “Bunlardan birincisi iftira etmek, ikincisi ise İslam'a karşı savaş ilan etmektir. İrlandalı bir rahibe, ‘Bugün dünyada en fazla iftiraya uğramış din İslam'dır' diyor. Doğru söylüyor. Ve bu gün hedef olarak İslam'ı seçmişlerdir. Gayeleri İslam'ı ortadan kaldırmaktır. Oysa insanlık İslam'a muhtaçtır” diye konuştu. Altun, insanların İslam'a neden ihtiyaç duyduklarını şöyle anlattı: “Bu dinin kurucusu insan değil, insanı yaratandır. Batıl dinlerin kurucusu beşerdir, hak dinlerin yaratıcısı beşer değil yaratandır. Allah katında tek geçerli din vardır oda İslam'dır. Kurucusu beşer olmayan tek din İslam'dır. Dolayısıyla insanlığın ihtiyacı olan tek din İslam'dır. Bu dinin ölçüsü delili kıssası akıl değil vahiydir. Akıl tek başına doğruyu bulma imkânına sahip değildir. Hâlbuki vahiy ışığında tefekkür eden peygamberler hep birbirlerini tasvip etmişlerdir. Peygamberler hep doğruyu bulmuş, isabet etmiş birbirlerini tasvip etmişlerdir. Neden? Çünkü vahiyden beslenmiş yanılmamışlardır. Vahyin ışığından istifade etmeyen akıl nefsin ve hevanın kölesi ve esiri olabilir. Şu halde yanılmamak yanlışa düşmemek için insanlık İslam'a muhtaçtır”

“İSLAM SÖMÜRGECİLİĞİN KARŞISINDADIR”

İslam'ın bir barış dini olduğunu ifade eden Altun, bu dinin, dünya ve ahiretin saadetini hedeflediğini dile getirdi. Altun, “İslam'ın egemen olduğu yıllarda 1. Dünya, 2. Dünya savaşları gibi savaşlar olmamıştır tarihte. İslam'da cihadın gerekçesi bile barışı sağlamaya yöneliktir. Ben merkezcilik yoktur İslam'da; hakkaniyet ve adalet kafir için bile geçerlidir. Kâfirin küfrü dahi hukukuna tecavüzü mubah kılmaz. Böyle bir anlayışa sahip olan bu dine bütün insanlık muhtaç değil midir değerli kardeşlerim. Son söz olarak şunları söylüyorum, bütün insanlık Yüce Dinimize muhtaçtır” diye konuştu.

SİVEREKLİ'DEN İLAHİ KONSERİ

“Ramazan Etkinlikleri” programının konuğu Doç. Dr. İsmail Altun'u büyük bir dikkatle dinleyen katılımcılar, Erzurumlu mahalli sanatçılardan Fethi Siverekli'nin seslendirdiği ilahilerle mest oldu. Siverekli, programın kendisine ayrılan kısmında yaptığı konuşmada, kendisine böyle bir fırsatın sunulmuş olmasından dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Siverekli, “Sayın Başkanımızın kıymetli çalışmaları sayesinde Erzurum bambaşka bir atmosfere büründü. Ona destek olmamız gerekir. Kendilerine bu vesileyle yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.