Erzurum'da “Ramazan etkinlikleri”

Ramazan, Kur'an ayıdır, feyz ve bereket kaynağıdır” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin “Ramazan Etkinlikleri” son sürat devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Yakutiye Medresesi'ndeki programa katılan İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Sinan Öge, Ramazan ayının önemini anlattı.

Yakutiye Kent Meydanı'na akın eden vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri sohbette, ayet ve hadislerden örnekler veren Öge, “Ramazan ayını değerli kılan en temel faktör; bu ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasıdır. Diğer aylarda olduğu gibi bu ayda da Kur'an'la hemhal olmamız, ondan istifade etmemiz gerekir” dedi.

RAMAZAN EĞLENCE AYI DEĞİLDİR

Son yıllarda İslam dininin gerekli-gereksiz birtakım tartışmaların malzemesi haline geldiğini kaydeden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Öge, “İslam denilince insanlar artık bir hayat düzeni ve bir yaşam nizamını algılamıyor. Tam tersine bu durumu felsefi bir tartışma konusu olarak görüyor. Ve maalesef Kur'an-ı Kerim'in çokça okunması gereken bu Ramazan ayında televizyon kanallarında lüzumsuz, gereksiz ve hiçbir derdimize deva olmayacak meseleler gündeme getirilmekte ve yine maalesef bir takım kesimlerin yanlış uygulamaları neticesinde bir takım eğlence ayı haline dönüştürülmektedir. Bu anlamda İslam'ın öngördüğü emrettiği o bereketli ay, böylece bereketini kaybetmektedir” diye konuştu.

ERZURUM'UN RAMAZAN ADETLERİ

Erzurum'da Ramazan ayına özel adetlerin ve geleneklerin olduğunu anlatan Sinan Öge, “Hamdolsun; Erzurum'un bu ayda çok güzel adetleri var. Kur'an'ı bolca okumak ve hatimler indirmek gibi. Elbette ki bu önemli... Kur'an'ın her bir harfine Peygamberimiz sevap vaat etmiştir. Ama kesinlikle bununla yetinmemeniz lazım. Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmek için elbette ki okuyacağız, ama ikinci adım olarak o Kur'an'ı anlayacağız, üçüncü adım olarak da hayatımıza uygulayacağız. Aksi halde sadece okumak sevaptır, elbette ki ama yetmez. O yüzden bu Ramazan ayında Arapçasını okumanın yanında mealini okumak için de ekstra bir vakit ayıralım” şeklinde konuştu.