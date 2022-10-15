İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu

Erzurum’da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Erzurum'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.


Bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Sağanak yağmur araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilerken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir oranda düşüşler yaşanacağını belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.