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Erzurum'da sağanak yağmur etkisini sürdürüyor

Erzurum’da sağanak şeklinde yağan yağmur kent genelinde zaman zaman hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum'da sağanak şeklinde yağan yağmur kent genelinde zaman zaman hayatı olumsuz yönde etkiliyor.


Erzurum'da sağanak şeklinde yağan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Öğlen saatlerinde ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina altlarına sığındı. Sabah tedbirli olup yanlarına şemsiye alan vatandaşlar ise yağmurdan bir nebze de olsa kendini koruyabildiler.

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