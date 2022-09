Erzurum'da sağlık çalışanlarına uygunsuz sözler sarf eden sağlık bakım hizmetleri müdürü hakkında soruşturma açıldı

Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirelere uygunsuz sözler söylediği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bir ilçe hastanemizde görev yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün (eski tabirle başhemşire) acil servisleri gezerken oradaki çalışanlarımıza yönelik sarf etmiş olduğu, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan sözler her bir mesai arkadaşımızı olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Çarşamba gecesi geç saatlerde konunun tarafımıza iletilmesinden sonra Müdürlüğümüzce ivedi şekilde incelemeler başlatılmış, bu gün sabah ilgili hastaneye gidilip, gerek yöneticilerle gerekse hemşire ve diğer çalışma arkadaşlarımızla görüşmeler yapılmış ve söz konusu kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konuyu yakından takip eden Bakanlığımıza da ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmış ve idari tasarruf için de gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Gerek hasta ve hasta yakınlarıyla, gerekse kendi aramızdaki iletişimin ne kadar önemli olduğunu sık sık vurguladığımız ve bu hususta her basamaktaki arkadaşlarımıza Üniversitemizden profesyonel iletişim kursları aldırdığımız bir dönemde, sözün tesirini ortaya koyan bu hadise yöneticiler olarak her birimize de ders olmalıdır. Bu vesileyle camiamızın daha fazla incinmemesi ve özellikle her bir arkadaşımızın bizim için çok özel ve değerli olduğunun bir kez daha bilinmesi için bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.”