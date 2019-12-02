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Erzurum'da seyrine doyumsuz kar manzaraları

Türkiye’nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum’un kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanması seyrine doyumsuz manzaralar sundu.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'un kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanması seyrine doyumsuz manzaralar sundu.


Erzurum'da dün geceden itibaren tipi şeklinde etkili olan yoğun kar yağışı yerini doyumsuz kar manzarasına bıraktı. Güne yaklaşık 20 santimetrelik karla uyanan vatandaşlar yaşamın zorlaşmasına rağmen doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Erzurumlular Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler gibi tarihi mekanların olduğu alana gelerek cep telefonları ile fotoğraf çekilip anı ölümsüzleştirdiler.


Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi ise son yağan karla birlikte sezonu açmaya hazırlanıyor. Suni karla desteklenen pistler dün yağan kar ile birlikte artık kayak yapılmaya uygun hale geldi.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yoğun kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceğini bildirirken vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonrası yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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