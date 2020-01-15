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Erzurum'da Sibirya soğukları donduruyor

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum’da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düştü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 15 dereceye kadar düştü.


Doğu Anadolu'da dondurucu soğukla birlikte etkili olan sis ve buzlanma hayatı zorlaştırdı. Vatandaşlar araçlarını üzerlerini battaniyelerle kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. Sabah işe gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Sabah termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da sabah okul ve işlerine gitmek için yola çıkanlar klimalı otobüs duraklarını doldurdu. Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı halkın ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Kars'ta 19, Erzurum'da 15, Ardahan'da 11, Erzincan'da 7 ve Iğdır'da 6 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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