Erzurum'da şiddetli fırtına hayatı felç etti, okulların çatıları kağıt gibi uçtu

Erzurum'da çıkan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Okul çatıları uçarak bahçelere savrulurken, başka bir binanın uçan çatısı ise araçları ve evlerin pencerelerini parçaladı.

Erzurum'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar fırtınası şehir merkezinde ise şiddetli fırtına olarak devam etti. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan fırtınada Palandöken ilçesinde yer alan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulunun çatısı savurularak okul bahçesine devrildi. O sırada öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

Yakutiye ilçesine bağlı Recep Akdağ Caddesi'nde yer alan yapım aşamasındaki inşaatın çatısında bulunan saclar ise şiddetli rüzgarla birlikte önce karşıdaki binanın duvarlarına ve pencerelerine ardından park halindeki araçların üzerine düştü. Fırtınada evlerin camları paramparça olurken, araçlarda maddi hasar oluştu. İnşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan Şair Nefi İlkokulu öğrencileri ise okul bahçesinde bu anları anbean izledi. Fırtınanın devam etmesi üzerine öğrenciler dersliklere alınırken, binanın çevresine itfaiye ve polis ekipleri tarafından şerit çekilerek girilmesine izin verilmedi.