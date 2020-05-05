İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu

Erzurum’un Horasan ilçesinde şiddetli fırtına bir binanın çatısını uçurdu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli fırtına bir binanın çatısını uçurdu.


Horasan ilçesinde Esentepe mahallesinde aralıklarla devam eden yağmur yağışından sonra aniden baş gösteren şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik nakil hatlarında tellerin kopmasından dolayı mahalleye elektrik verilemedi.


Fırtına yüzünden Esentepe Mahallesinde bulunan altı katlı binanın çatısı büyük gürültü ile uçtu. Çevredeki binaların camlarının kırılmasına sebep olurken şans eseri ölen ve yaralının olmadığı ilçede, fırtınanın oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırmak için Aras elektrik ve İtfaiye ekiplerinin çalışmaları gün boyu devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.