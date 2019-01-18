Erzurum'da “Sıfır Atık Projesi” semineri

Bu anlamda Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden uzmanlar tarafından AFAD Erzurum İl Müdürlüğünde de “Sıfır Atık Projesi” semineri düzenlendi.

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle uygulamaya başlanan proje çerçevesinde AFAD Erzurum İl Müdürlüğünde düzenlenen seminere şube müdürlerinin yanı sıra çalışanlar katıldı.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıtıldı.

Ankara'da başlanan Sıfır Atık Projesinin 2023 yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.