Erzurum'da “Sıfır Atık Projesi” semineri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vizyon projesi olarak kabul edilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında tüm vatandaşların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, üniversiteler, sanayi kuruluşları, medya ve ilgili sektörlerin projeye katılımlarını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar devam ediyor.
Bu anlamda Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden uzmanlar tarafından AFAD Erzurum İl Müdürlüğünde de “Sıfır Atık Projesi” semineri düzenlendi.
Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle uygulamaya başlanan proje çerçevesinde AFAD Erzurum İl Müdürlüğünde düzenlenen seminere şube müdürlerinin yanı sıra çalışanlar katıldı.
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıtıldı.
Ankara'da başlanan Sıfır Atık Projesinin 2023 yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi hedefleniyor.