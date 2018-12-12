Erzurum'da sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesi Selenli Mahallesi kırsal alanında, bölücü terör örgütü mensuplarınca saklandığı tespit edilen çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarının mühimmat ve malzeme gizlediği bilgisi üzerine Selenli Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bir sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 bin 193 adet 7.62 mm çapında sağlam kullanılabilir AK-47 fişeği, 12 adet sağlam kullanılabilir kahverengi AK-47 tüfeğinin şarjör kütüklüğü, 1 adet örgütsel doküman, 3 adet plastik bidon, 10x10 ebadında sağlam kullanılabilir beyaz renkli sera naylonu, 10 kilogram buğday unu ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtildi.