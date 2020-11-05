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Erzurum'da silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Erzurum’un Aşkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon da 3 kişi gözaltına alındı.


Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen ve takibi yapılan 3 şüpheli şahsa yönelik Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Aşkale ilçesinde operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 3 adreste eş zamanlı olarak icra edilen aramalarda ise çok miktarlarda kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı (pipe),9 mm çapında tabanca mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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