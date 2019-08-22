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Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken biri polis memuru 6 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken biri polis memuru 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada silahlarda kullanıldı. Polisin müdahalesine rağmen büyüyen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada M.Y.K ve E.K. hayatını kaybederken Y.K, Ö.K, H.K, E.K. Ç,K. ve bir polis memuru yaralandı. Yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.


Polis ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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