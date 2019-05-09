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Erzurum'da silahlı kavga

Erzurum’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 4. Gazambar sokak üzerinde meydana gelen olayda Ü.K. silahla yaralandı. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde olayın şüphelisi A.B. kullanmış olduğu silah ve yanında başka bir silah yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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