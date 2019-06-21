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Erzurum'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Erzurum’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Erzurum'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı.


Erzurum'da akşam saat 21.00 sıralarında başlayan sağanak yağış sırasında, zaman zaman gökyüzünde şimşekler çaktı. Şimşekler sonucu şehir adeta gündüz gibi aydınlandı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Çektikleri şimşek fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Erzurumluların fotoğraflarına beğeni yağdı.

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