Erzurum'da şirket kurulumunda rekor

Erzurum'da Kasım ayında 35 yeni şirket kurulurken, 2 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Kasım ayına göre yüzde 105,88 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 3'üncü sırayı aldı.

Erzurum Kasım 2022 Verileri

Erzurum'da Kasım 2022 döneminde 35 şirket, 3 kooperatif, 5 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönem içinde 4 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Verilere göre ilde 2 şirket,1 kooperatif ve 3 küçük işletme faaliyetini sonlandırdı. 2021 yılı Kasım ayında ilde 17 şirket, 1 kooperatif ve 3 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Kasım 2022 dönemi içinde Erzurum'da 35, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 49, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 90, Doğu Anadolu Bölgesinde 328 şirket kuruldu.

Erzurum'un Payı

Kasım ayı bazında Erzurum'un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik bölgesi illeri toplamında yüzde 71,42, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 38,88, Doğu Anadolu bölgesi toplamında yüzde 10,67'lik pay gösterdi.

Artış Oranları ve Erzurum

Kurulan şirket sayısı yıllık artış oranı kaydında değişim oranı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 75, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 45,16, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 55,45 olurken, Erzurum'da yüzde 105,88 olarak gerçekleşti.

Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum kurulan şirket sayısı düzeyinde Kasım ayında 3'üncü sırayı aldı. Kasım ayında Malatya'da 55, Van'da 97, Erzurum'da 35, Elazığ'da 33, Muş'ta 13, Ağrı'da 17, Erzincan'da 11, Bitlis'te 21, Hakkari'de 16, Kars'ta 4, Bingöl'de 6, Iğdır'da 14şirket kuruldu, Tunceli'de ise şirket kurulumu kaydedilmedi.

Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 25,3 Arttı

2022'nin ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Kasım ayı verilerine göre, 2022'nin ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttı. 2022'nin ilk 11 ayında, 2021'in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,1 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,5 azaldı.

Değişim Oranları

2022'nin ilk 11 ayında, 2021'in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 49,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 14,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,9 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artış oldu. Kasım 2022'de, Kasım 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı. Kasım 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 6,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,4 azalış oldu.

Kooperatifler

Kasım 2022'de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 7,9 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 artış gerçekleşti.

Kasım 2022'de kurulan toplam 13 bin 373 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'i limited şirket, yüzde 12,6'sı anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1'i İstanbul, yüzde 10,1'i Ankara, yüzde 5,6'sı Antalya'da kuruldu.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı yüzde 19,7 arttı. 2022 yılında toplam 126 bin 950 şirket ve kooperatif kuruldu.

Bu dönemde kurulan toplam 109 bin 448 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 71,2'sini, 15 bin 729 anonim şirket ise yüzde 28,5'ini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 19,7 oranında arttı.