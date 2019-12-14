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Erzurum'da sis ulaşımı aksatıyor

Erzurum’da etkili olan yoğun sis Palandöken’de görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Erzurum'da etkili olan yoğun sis Palandöken'de görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.


Dün akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Erzurum-Tekman karayolu palandöken zirvesinde yoğun sis araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Palandöken tünelinin yapılması halinde Erzurum-Tekman karayolunun çok daha sağlıklı olacağını belirten sürücüler kış mevsiminde yolun tehlikeli olduğuna dikkat çektiler.


Öte yandan Tekman ilçesinde hayvancılık yapan besiciler hayvanlarının otlarını atlı kızaklarla taşıyarak ahırlarına ulaştırıyorlar.

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