İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtları tehlike arz ediyor

Erzurum’da soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı yerlerde ise buz sarkıtları 3 metreye kadar ulaştı.


Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Eksi 8 derece olan hava sıcaklığı yollarda da buzlanmaya neden oldu. Bir vatandaş, yollarda oluşan buzlanmaların araç şoförlerini kötü etkilediğini belirtirken, çatılarda oluşan buz sarkıtlarının da vatandaşlar için tehlike arz ettiğini söyledi.

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