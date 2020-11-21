Erzurum'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Dün kent merkezine ilk karın yağdığı Erzurum'da gece hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın yaşandığı Erzurum'da sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Aniden bastıran Kış Erzurumluları şaşırtırken, sabah evlerinden çıkan vatandaşlar buz tutan otomobillerini temizlediler. Soğuk hava ve kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar ise kar üzerinde yiyecek aradılar.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte buz tutan ağaçlar kartpostallık görüntü oluşturdu.