İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kar yağışı ve sis etkili oluyor.


Dün kent merkezine ilk karın yağdığı Erzurum'da gece hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın yaşandığı Erzurum'da sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Aniden bastıran Kış Erzurumluları şaşırtırken, sabah evlerinden çıkan vatandaşlar buz tutan otomobillerini temizlediler. Soğuk hava ve kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar ise kar üzerinde yiyecek aradılar.


Kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte buz tutan ağaçlar kartpostallık görüntü oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.