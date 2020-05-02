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Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasın da sessizlik hakim

Erzurum’da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.

Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kısıtlamanın ikinci gününde Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kent genelindeki farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Kent merkezinde ise fırıncılar, kamu ve sağlık çalışanları haricinde hiç kimsenin ve hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

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