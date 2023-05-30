Erzurum'da Sprint ve Bayrak Kupası heyecanı

Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası, Erzurum Kazım Karabekir Atletizm Pisti'ndeki ilk gün yarışları ile start aldı.

Gelecek sene yapılacak olan Paris Olimpiyat Oyunları'na kota mücadelesi, Budapeşte'de gerçekleşecek Dünya Atletizm Şampiyonası ve Norveç Oslo'daki U23 Avrupa Şampiyonası için baraj geçme adına Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası'nda mücadele eden sporcular, ilk günde kıran kırana yarışlar ortaya koydular. Zaman zaman heyecanın doruğa çıktığı yarışlarda rekorlar da gelmeye başladı.

Erzurum Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 110m/100m engelli, 400m engelli ile birlikte 4x100, 4x400 ve 4x400 metre karışık bayrak olmak üzere toplam 15 branşta müsabakalar yapılıyor. 5 ülkeden 27 erkek ve 19 kadın sporcunun yarışacağı turnuvanın ilk gününde havanın güzel olması hem izleyenleri hem de sporcuları sevindirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sporculardan hem kendilerini geliştirmelerini hem de derece yapmalarını beklediklerini belirterek, “Erzurum'da sekizincisi düzenlenen Sprint ve Bayrak Kupası yine rekorlara sahne olacak. Danimarka, İran, Kırgızistan ve Lübnan'dan atletleri misafir edeceğiz. Yarışların yüksek irtifada gerçekleşmesi de organizasyon için anlamlı. Erzurum ve ülkemiz için kazanımlarla sonuçlanmasını diliyoruz” dedi.