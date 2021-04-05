Erzurum'da STK'lardan 104 amirale tepki

Erzurum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 104 emekli amiralin açıklamasına ortak tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Hiçbir şekilde darbeciler bu ülkede demokrasiyi, istiklalimizi yok edemeyeceklerdir, bunu herkes bilmelidir” vurgusu yapıldı.

104 emekli amiralin yaptığı açıklamanın ardından Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, şu ifadelere yer verdi:

"Bir kişinin, bir mesele üzerinde fikrini belirtmesi demokrasi ve insan hakları çerçevesine meşru ve hatta teşvik edilen bir meziyettir. Çok seslilik ve farklı fikirleri zenginlik olarak görmek, toplumsal hayatın gelişmesi açısından sıhhat belirtisidir. Emekli bir askerinde sivil hayata geçtikten sonra askeri konularda fikirlerini paylaşması toplumun aydınlanması acısından faydalıdır. Ama askeri bir topluluğun emekli veya değil siyasi erki etki altına alıp toplumu galeyana getirecek fiillerde bulunması, açıklama yapması en demokratik ülkelerde bile eşine rastlanmayan ve ülkemiz gibi darbelerin esiri olmuş, başbakanın ve bakanların askeri emir komuta zinciri içinde asıldığı bir ülkede, kabul edilir yanı yoktur. Hiçbir şekilde darbeciler bu ülkede demokrasiyi, istiklalimizi yok edemeyeceklerdir, bunu herkes bilmelidir. Aziz milletimiz bayrağını ve toprağını canından çok sevmektedir, her zaman devletinin bekası için hükümetiyle bir olmuştur, beraber olmuştur ve her türlü darbe vesayet girişimine kesin ve net bir şekilde cevap vermiştir. Bu, bundan sonra da böyle olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."