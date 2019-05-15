Erzurum'da tarihe saygısızlık

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları olan ve Erzurum'un merkezinde, şehirle iç içe bulunan tarihi yapılar, bilinçsiz şahıslar tarafından tahrip ediliyor.

Türkiye'nin tarihi şehirleri arasında yer alan Erzurum, Universiade 2011 Erzurum Kış oyunları, Winterfest 2017 Kış Festivalleri ile adını Dünya'ya duyurmuşken, kendi tarihine sahip çıkmayı başaramıyor.

Erzurum'da Aziziye Tabyası, 13. yüzyıldan kalma Çifte Minareli Medrese, restorasyonda olan Erzurum Kalesi, geleneksel Erzurum Evleri, Üç Kümbetler, Rüstem Paşa tarafından inşa ettirilen Rüstempaşa Bedesteni, Erzurum'un işgalinden kalma kurşun izlerine rastlanan Bakırcı Camii, Erzurum Ulu Camii gibi önemli tarihi eserler, üzerlerine sprey boyalarla çizimler yapılarak tahrip ediliyor.

Özellikle Erzurum Kalesi etrafının surlarına yazılan yazılar vatandaşların tepkisini topluyor. Kale duvarlarına yazılan yazıların Erzurum'a yakışmadığını belirten Erzurumlular, bölgede güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğini belirterek, “Kalenin etrafı tinercilerin uyuşturucuların mekanı olmuş. Buraya acilen tedbir alınmalı” diye konuştular.