Erzurum'da tarihi eser kaçakçılık operasyonu

Erzurum'da jandarm tarafından bir kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında Tortum ilçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işleyen 1 şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda; 151 adet 9 mm tabanca mermisi, 4 adet Osmanlı dönemine ait para, 4 adet tarihi yüzük, 3 adet tarihi bıçak, 2 adet metal bilezik, 1 adet metal aslan objesi, 1 adet çapa uç kısmında terazi bulunan metal obje, 1 adet kadın figürlü metal obje, 1 adet geyik figürlü metal obje, 4 adet metal tarihi tava, 1 adet tarihi lamba, 4 adet küp ve testi, 2 adet Osmanlı tuğralı metal kaşık, 1 adet işlemeli vazo ve 1 adet metal matara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.