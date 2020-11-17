Erzurum'da tehlikeli yolculuk

Erzurum'da kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunarak paten kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-80 karayolu üzerinde seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunan patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Yaklaşık 2 kilometre kamyonla birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornolarına kulak asmadı.

Hem kendini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.