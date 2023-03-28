Erzurum'da temayül heyecanı yaşanacak

Genel Başkanlığını Dr. Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden ilk kez sandıkta yarışacak. Genel Başkan Erbakan'ın Cumhur ittifakına katılımdan dolayı Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ile birlikte partide tüm gözler Milletvekili seçimlerine çevrildi. Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Erzurum'da da Milletvekili aday adaylığı için çok sayıda müracaat oldu. Çarşamba günü Parti olarak ilk kez temayül yoklaması yapacak olan Yeniden Refah partisinde Erzurum'dan toplam 23 aday adayı delegelerin karşısına çıkacak.

Temayül, Genel Merkez Sorumluları Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Öztek ve

MKYK Üyesi Abdullah Şek gözetiminde gerçekleşecek. 24 aday adayı temayül yoklamasında yer alacak.