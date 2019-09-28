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Erzurum'da tenis heyecanı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.

Ş. ve Türkiye Tenis Federasyonu ortaklığıyla düzenlenen Başkanlık Kupası Tenis Turnuvası, Erzurum'da başladı.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Olimpiyat Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen turnuvaya 86 sporcu katılıyor. 28 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasındaki turnuva; +13 yetişkinler, yıldızlar, minikler ve çiftler olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenleniyor.


TTF Erzurum İl Temsilcisi Alparslan Tazoğlu, “Kapalı ve açık kortlarda maçlarımız devam ediyor. Renkli bir turnuvaya Erzurum'da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezonun sonunda böyle bir turnuva sporcularımız açısından da son derece verimli oldu” diye konuştu.


Ş. Genel Müdürü Ahmed Dal, Olimpiyat Millet Bahçesi içerisinde Erzurum'a kazandırılan tenis kortları ile şehirde her yaştan sporcuya hizmet ettiklerini belirterek, “Özellikle yaz spor okullarında her yıl yaklaşık 150 ilköğretim çağındaki minik tenisçiler 3 ay boyunca tenis eğitimi alıyor. 2014 yılında 6 kulüp ve 300 lisanslı sporcunun olduğu tenis branşında 2019 yılında 11 kulüp ve 1000'in üzerinde lisanslı tenis sporcusuna ulaşıldı” dedi.

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