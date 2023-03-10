Erzurum'da bölgesel ve genel ölçekte teşvik belgesi alan yatırım sayısı 641'e ulaştı. Yatırım toplamında, Bölgesel yatırımların sayısı yüzde 43,8, genel bazlı yatırım sayısı ise yüzde 56,31'lik pay oluşturdu.

Erzurum'da teşvikli yatırım sayısı 641'e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 yılının ilk teşvik verilerini paylaştı. Erzurum'da bölgesel ve genel ölçekte teşvik belgesi alan yatırım sayısı 641'e ulaştı. Yatırım toplamında, Bölgesel yatırımların sayısı yüzde 43,8, genel bazlı yatırım sayısı ise yüzde 56,31'lik pay oluşturdu.

Erzurum Ocak Ayı

Bakanlık verilerine göre, 2023 yılı Ocak ayı kaydında Erzurum'da 18 bölgesel yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. İlde gerçekleştirilen 18 yatırım için 295 milyon TL tutarında harcama kaydedildi. Teşvik belgeli yatırımlarda oluşturulan istihdam hacmi ise 154 kişi olarak açıklandı.

Erzurum 2001 -2023

Erzurum'da 2001 - 2023 sürecinde 280 bölgesel, 361 genel kategoride 641 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 6.0 milyar, genel bazlı yatırımlar için 4.4 milyar olarak toplam 10.4 milyar tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 11 bin 128, genel yatırımlarda ise 9 bin 220 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

Kudaka Bölgesi

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yer aldığı KUDAKA istatistik Bölgesinde ocak ayında 19, 2001 - 2023 sürecinde ise 740 yatırım teşvik belgesi aldı. Ocak ayında gerçekleştirilen 19 yatırım için 421 milyon tutarında harcama yapıldı. Yatırımlarda öngörülen istihdam hacmi 254 kişi olarak bildirildi.

Kudaka 21 Yıllık Süreç

KUDAKA Bölgesinde 2001 - 2023 sürecinde 328 bölgesel, 412 genel toplam 740 yatırım belge aldı. Bölgesel yatırımlar için 6.9 milyar, genel yatırımlar için 4.8 milyar TL değerinde harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 12 bin 332, genel yatırımlarda ise 9 bin 585 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu.