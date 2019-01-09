Erzurum'da tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı

Erzurum'da gece saatlerinde başlayıp etkisini sürdüren tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle, bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ülkenin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktada yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Erzurum'da kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Erzincan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Erzurum'un, Şenkaya, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Çat ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Hınıs ilçesindeki Akören, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Yollarda mahsur kalan vatandaşlar Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından kurtarıldı.