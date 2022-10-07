Erzurum'da tiyatro sezonu açılıyor

Sezon boyunca planlanan onlarca etkinliğin adresi ise yine İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi olacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz sezon birçok tiyatro gösterimi, konser, söyleşi ve festival gibi etkinliğe başarıyla imza atan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda da birçok etkinliği Erzurumluların beğenisine sunacak. Sanatsal birçok çalışmanın planlandığı kış sezonu, sergilerle başlarken tiyatro sezonu ise 10 Ekim'de başlayacak.

Geçen sezon onlarca oyun sahneleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, yaz döneminde ise ulusal festivallerde Erzurum'u temsil etti. Sezonun açılış oyunu ise Ziya Kibar'ın uyarladığı ve yönettiği Dede Korkut Söylencesi olarak belirlendi. Bin yıllık anlatıların sahneye, gölge ve anlatı tekniği ile yansıtılan ve içinde birçok müzikal eserlerinde yer aldığı Dede Korkut Söylencesi ile perdelerini açan Şehir Tiyatrosu, İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Sezon boyunca birçok oyuna ev sahipliği yapacak olan İbrahim Erkan Sanat Merkezi, çeşitli sergilerin ve özel etkinliklerinde adresi olacak.