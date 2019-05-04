Erzurum'da toplu ulaşımda son sefer saati düzenlemesi

Erzurum'da Ramazan ayı münasebetiyle toplu ulaşımda son sefer saati uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Şehir içi toplu taşıma hatlarında Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların sahur öncesinde, teravih, Ramazan etkinlikleri, sosyal aktiviteler ve alışverişte geçirecekleri vakitler dikkate alınarak son sefer saatinde düzenleme yapıldı. Buna göre G7, B2, B3, G4 ve G5 hatlarında son sefer saati 24:00, B1, G1, G9, G7A hatlarında son sefer saati de 23:30 olarak düzenlendi. Yetkililer, diğer tüm hatlardaki son sefer saatleri hakkında detaylı bilgi için ulasim.erzurum.bel.tr ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin www.erzurum.bel.tr web sayfalarından vatandaşların yararlanabileceğini bildirdi.

Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak uygulamanın Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar devam edeceği, Ramazan ayı süresince toplu taşıma noktasında bilgi ve ihbar için Uydu Takip Merkezi'nin (0442) 344 16 25 ile (0442) 344 16 19 numaralı telefonların aranılabileceği kaydedildi.