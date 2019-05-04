Erzurum'da trafik haftası kutlamaları

Erzurum'da Karayolu Trafik Haftası kutlamaları dolayısıyla program düzenlendi.

Erzurum'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Murat Parmaksız, “ Trafik sağlanabilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl trafik haftasında temamız “ Yaya öncelikli trafik kampanyası” olarak belirlendi” dedi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün açtığı stant gün boyu MNG AVM'de devam edecek.