Erzurum'da trafik kazaları kameraya yansıdı

Erzurum'da meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı 3 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda, sürücülerin de dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu 3 kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Erzurum'da muhtelif kavşaklarda bulunan kameralar trafik kazalarını kaydetti. Can kaybının olmadığı, 3 kişinin yaralandığı 3 trafik kazası görüntüsünde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu araçların kaza yaptıkları ve kırmızı ışık ihlali görüldü.