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Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sabah 09.30 sıralarında Erzurum'dan Aşkale istikametinde seyir halinde olan Enver Önal idaresindeki 25 LS 615 otomobil, Çayköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.


Sürücü Enver Önal kaza yerinde hayatını kaybederken eşi S.Ö. ve kızı Ö.Ö. ise yaralı olarak kurtarıldı.


Olay gerine gelen ilk gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazazedelere yardım etti. Yaralılar Erzurum'da tedavi altına alındı.

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