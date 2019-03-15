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Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü

Erzurum’da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Çat yolu üzerinde atlama kuleleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasına darbe alan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde refüj ve yol temizliği yapan belediye ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 112 ekipleri tarafından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

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