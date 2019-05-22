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Erzurum'da trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.C. yönetiminde ki 25 LR 163 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşakta seyir halinde olan M.A. idaresinde ki 25 LH 318 plakalı otomobile çarparak sürükledi.


Kaza da arka yolcu koltuğunda oturan P.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan P.Y. tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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